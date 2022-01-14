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2022年1月14日星期五
非洲盃提前完場釀鬧劇 球證兩度犯錯報稱中暑 突尼斯勢要求重賽
車路士拔刺闖決賽 魯迪格奠勝 杜曹信續約留效
C朗信任蘭歷克籲予時間改造曼聯
國米絕殺祖雲六奪意超盃 山神入替奠勝稱如「被囚獅子」
華維迪加時建功 皇馬挫巴塞闖西超盃決賽
體壇快訊：張家朗今國際賽復出
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澳網球手預言染疫成真 曾轟防疫失當 希臘星將嘆守法者如蠢才
美首引禁藥法控東奧選手治療師
三巨頭合體 籃網挫東岸一哥公牛
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【明報專訊】（請看附圖）
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