國米絕殺祖雲六奪意超盃 山神入替奠勝稱如「被囚獅子」

邦路斯與國米教練團爆罵戰

作客的祖雲有隊長基亞連尼復出領軍，但後衛古達度及馬菲斯迪歷特停賽下防線多次受壓。中場韋斯頓麥堅尼在25分鐘建功打破僵局，但10分鐘後有後衛迪施基利奧撞跌迪斯高被罰12碼，主隊射手拿達路馬天尼斯操刀得手扳平。換邊後兩軍未分勝負進入加時，補時階段國米把握敵衛阿歷斯辛度控球失誤，由山齊士近門建功以2：1絕殺「斑馬兵」，自2010年後再奪意超盃。

意甲「一哥」國米在今年首項盃賽先聲奪人，獲選MVP的「山神」稱展現「冠軍相」，「我一直保持對勝利的飢餓感，希望助球隊勝利。我一直自覺像被囚禁的獅子，若更早上陣相信可改變戰局」。疑為互射12碼而後備入替的祖雲後衛邦路斯，一度在場邊與對手教練團成員口角，賽後未透露原因。

阿特蘭大闖意盃8強 羅馬借葡國腳

另外，阿特蘭大昨晨在意大利盃16強主場出擊，憑路爾斯梅利爾及米希利各建一功，以2：0輕取威尼斯晉級8強。羅馬則落實借用效力波圖的葡萄牙隊中場沙治奧奧利華拉，合約包含1300萬歐元（約1.16億港元）收購條款。