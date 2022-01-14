C朗信任蘭歷克籲予時間改造曼聯

不甘聯賽榜位置劍指三甲

C朗在蘭歷克上任初期，被外界質疑或未能適應其高壓逼搶踢法。惟這名去年夏天回巢紅魔的36歲前鋒認為，新帥在某方面讓球隊向好，只是需更多時間貫徹自己想法，「他於5周前上任後，改變了很多事情，這需要時間。要改變球員心態、球隊踢法、文化和體系絕非易事，但我相信他會做出成績」。

曼聯目前於英超排第7，爭取歐聯資格成本季最大挑戰。C朗認為紅魔必須以衝擊三甲為目標，表明不甘於球隊現時積分榜位置，「我不想身處第6位、第7位或第5位，我在這裏需要競爭、爭取勝利。我們具備競爭力，但尚未踢出最佳水準，我們仍有很多時間去改善，若改變想法，我相信球隊能成就大事」。

維拉2.67億簽迪治尼

英超賽事方面，韋斯咸昨憑查洛保雲梅開二度，以兩球淨勝諾域治，「金絲雀」已連續6場落敗兼食白果；白禮頓明晨將在主場迎戰水晶宮。此外，阿士東維拉昨宣布從愛華頓簽入左閘盧卡斯迪治尼，轉會費據報達2500萬鎊（約2.67億港元）。紐卡素則同樣斥資2500萬鎊，收購般尼射手基斯活特。