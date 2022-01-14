車路士拔刺闖決賽 魯迪格奠勝 杜曹信續約留效

杜曹領軍闖3決賽創先河

干地輪換棄洛里斯捱批

首回合負0：2的熱刺此役強陣作賽，惟主帥干地以副選門將高連尼把關。15分鐘，高連尼解圍角球「打空氣」，讓魯迪格頂入奠勝球。熱刺其後在視像裁判（VAR）介入下，兩度不獲判12碼，箭頭哈利卡尼亦因越位而「食詐糊」，兩回合共吞3蛋「畢業」，並令車路士今季三碰熱刺全勝，媲美2013/14年球季的阿仙奴。

魯迪格賽後成焦點，事關他今季在新合約談判上，一直與車路士陷入拉鋸狀態，並傳言皇家馬德里、拜仁慕尼黑和巴黎聖日耳門已加入追獵。車路士名宿艾殊利高爾認為會方須留住魯迪格，「他表現出色，你不能失去這個頂級球員。我覺得他是全能的，既可協助進攻，亦能策動攻勢，從不在單對單情况下落敗，是一個真正的領袖」。

車路士領隊杜曹也有信心留住魯迪格，「每個人都知道這件事有很多如果，讓我們一起等待最後結果吧！會方已就他的新合約提供很多提議，他是車路士球員，我想他很了解這一點。」

干地因棄用正選門將洛里斯而受抨擊，他說：「在我來到這裏前，高連尼在聯賽盃和歐洲協會聯賽上陣，他已展示自己值得信賴，己隊將在英超連碰阿仙奴、李斯特城和車路士，况且洛里斯首回合把關時亦失兩球。」