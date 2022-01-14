非洲盃提前完場釀鬧劇 球證兩度犯錯報稱中暑 突尼斯勢要求重賽

兩軍在這場非洲國家盃F組首戰上半場互交白卷，馬里隊於48分鐘射入12碼領前。77分鐘，突尼斯隊博得極刑但「宴客」，錯失扳平機會。85分鐘，施卡斯維吹完場，其後得悉擺烏龍決定續戰。87分鐘，馬里隊前鋒艾比拉爾托尼犯規直接領紅，視像裁判（VAR）介入，但要求施卡斯維到場邊看重播遭拒絕，他在89分鐘43秒鳴笛完場，令突尼斯隊職球員極為不滿，圍攏施卡斯維投訴，並搖動其雙臂和指着他的手表，但最終不得要領。

拒返球場續戰 突軍主帥要求重賽

40分鐘後，正當馬里隊主帥馬加素巴出席記者會期間，兩軍突被要求返回球場完成最後3分鐘比賽，但據報突尼斯隊以球員已完成冰浴為由拒絕，於是維持輸0：1。據beIN SPORTS報道，突軍教練基巴亞已要求重賽，他說：「球證先後在85和89分鐘吹完場，比賽理應補時7至8分鐘，而第四旁證當時已準備舉起補時電子板。球證的決定實在令人費解，我的執教生涯相當長，從沒見過發生這樣的事。」

4年前曾涉受賄停賽

非洲足協稱施卡斯維於賽後送往醫院檢查，證實執法期間因中暑而處於「模糊狀態」，因而影響判決。施卡斯維的執法信譽並不光彩，在2018年的一場非洲聯賽冠軍盃受賄罪成，被非洲足協判罰停止執法，但兩個月後獲解除禁令復職，其後執法兩場2018年世界盃決賽周比賽。

兩度播錯國歌 毛里塔尼亞隊清唱

另外，訓練基地位於主辦國喀麥隆城布埃亞市的馬里隊，喀國政府軍此役賽前在市內與分裂分子槍戰，據報事件中至少兩人死亡，馬里隊亦被迫停操。同組的毛里塔尼亞隊則以0：1不敵岡比亞隊，賽前亦發生「蝦碌」事件，大會兩度播錯毛里塔尼亞國歌，最後眾國腳被要求清唱才展開比賽。

非洲盃今晚上演Ｂ組榜首之戰，日前旗開得勝的塞內加爾隊，由沙迪奧文尼領軍對畿內亞隊，馬拉維隊在明晨同組另一仗對津巴布韋隊，而Ｃ組的摩洛哥隊碰科摩羅隊爭取兩連捷。