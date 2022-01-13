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2022年1月13日星期四
廠兵誓破宿命止頹 4強爭響頭炮 征殘陣利物浦秤先
紐卡素勢2.65億簽基斯活特添火力
戴偉浚獲中國護照 勢戰世盃外圍賽
埃及首戰負尼日利亞 沙拿被諷隱形
赴沙特踢西超盃 魯爾加西亞批錢作怪
居里三雙難阻勇士就擒 近4戰3負
體壇快訊：梅利悉尼賽闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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