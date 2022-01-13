體壇快訊：梅利悉尼賽闖8強

咸美頓未定新季去留

英媒報道，應屆世界一級方程式（F1）車手亞軍咸美頓，待國際汽聯完成去年阿布扎比站調查後，才決定是否續戰新季。咸美頓與平治認為賽事總監米高馬斯最後一圈處理不當，令紅牛的韋斯塔本勝出，力壓咸美頓贏得總冠軍。今年F1首次季前測試下月23至25日進行，若咸美頓退出，平治需找車手代替伙拍羅素出戰。

基藍馬吐口水罰停賽6場

香港足球總會紀律委員會周一判罰效力標準流浪的基藍馬停賽6場，這名37歲前港腳在去年12月對傑志的足總盃4強中，向對手加維蘭吐口水領紅，紀律委員會以「咬任何人或向任何人仕吐唾沫」作此判決。晉峰守將艾拔簡奴亦被裁定去年12月對東方龍獅的菁英盃向對手作出「兇暴行為」，當時球證沒有察覺，但被秋後算帳停3場。

29歲千里達田徑名將車禍亡

千里達隊田徑名將Deon Lendore，周一在美國完成教練工作後駕車離開期間遇車禍身亡，終年29歲。他贏得倫敦奧運男子4×400米接力跑銅牌，亦有參與2016年奧運及去夏東京奧運。該國奧委會發悼辭，形容他為國帶來榮譽。