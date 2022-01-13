廠兵誓破宿命止頹 4強爭響頭炮 征殘陣利物浦秤先

利物浦vs.阿仙奴 開電視77台、有線601/661台 明晨03：45直播

阿仙奴上月在聯賽盃和英超一度五連捷，卻在元旦日在聯賽負曼城，接着於周日足總盃第3圈，作客以0：1敗走諾定咸森林，繼2018年後，再次被該支英冠球隊在同一階段淘汰，賽後被口誅筆伐，明晨征利物浦不能再輸。然而外界對阿仙奴在晏菲路球場的比賽成績不敢恭維，上次於法定時間內凱旋需追溯至2012年9月的英超以2：0勝出，故此役的另一使命是打破這10年魔咒。

同受非洲盃影響 廠兵陣容較完整

傳考慮換血 欲斟華荷域韋拿杜姆

阿仙奴和利物浦今仗陣容都嚴重不整，合共有7將已前往喀麥隆參戰非洲盃，他們是「兵工廠」的奧巴美揚、尼高拉斯比比、沙馬士柏迪及艾利尼，「紅軍」有穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼和拿比基達。

另外，紅軍仍有中場堤亞高艾簡達拿等3名「十字軍」，並有右閘阿歷山大阿諾特和門將艾利臣比加，勢因感染新冠病毒未康復而無緣披甲，兵工廠則據報有中場伊美路維和右後衛富安健洋傷癒復出，但前鋒巴洛根昨已落實外借至英冠球隊米杜士堡。

兵工廠領隊阿迪達昨又證實，明晨將棄用上仗表現欠佳的左閘紐奴泰華利斯，而該仗同樣表現在水準以下的前鋒尼基迪亞，則證實本月不會離開，但據英國《每日郵報》報道，這支英超「四哥」已考慮「大清洗」，疑被放棄的是門將賓特尼奴、中堅柏保路馬尼及左閘哥拉辛拿斯，並垂青費倫天拿前鋒杜辛華荷域 、巴黎聖日耳門中場韋拿杜姆和里爾中場連拿度辛捷士等。

高普稱上周准延期後多將證假陽

此外，紅軍領隊高普上周報稱隊內職球員出現多個染疫個案，成功要求聯賽盃4強首回合作客阿仙奴延期，但他其後透露原來只有阿諾特中招，其他球員的檢測屬假陽性，引起其他球隊不滿及要求徹查，但英足球聯賽昨表示，不會就事件展開調查。