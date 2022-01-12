沙奧漸入佳境 杜曹信可擔大旗

車路士明晨在英格蘭聯賽盃4強次回合作客熱刺，爭取保持首回合領先兩球的優勢晉級。「藍戰士」借將沙奧尼古斯近期漸入佳境，獲領隊杜曹盛讚這名27歲西班牙隊中場，下半季有力成為球隊重要一員。

車仔誓保優勢闖決賽 熱刺3將或月內離隊

沙奧尼古斯今季由馬德里體育會借至車路士原寄予厚望，但上半季首征英超表現可謂災難級，迅即被各界視為「水貨」，但踏入2022年，藉車路士受傷病影響陣容不整，過去兩場英格蘭聯賽盃及足總盃均獲正選且表現不俗，獲杜曹讚揚道：「我認為沙奧將會成為球隊重要一員，他早前對熱刺的表現可圈可點，展示真正實力，看到其信心正不斷提高。」不過有人歡喜有人愁，「藍戰士」英籍中場巴克里則可能在本月尋求外借。此外，據報車路士兩次向里昂提出收回左閘艾馬臣柏美尼但遭拒絕，惟里昂正嘗試羅致巴黎聖日耳門左閘古沙華，若成事或令艾馬臣歸隊現轉機。

另邊廂，熱刺在孫興慜因傷缺陣一個月，影響今仗收復失地本錢，領隊干地除了有意羅致狼隊「大隻佬」阿達馬查奧爾及白禮頓右閘蘭普堤，同時着手精簡陣容。據報迪利阿里、尼當比利及貝雲積均可能於月內離隊，其中貝雲積獲荷甲勁旅阿積士垂青。