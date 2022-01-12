曼聯輪換險勝過關 蘭歷克認進步空間大 福仔門前失機捱批

曼聯昨收起有輕傷的C朗、哈利馬古尼及查頓辛祖，中堅域陀連迪路夫確診後病癒復出，面對將要6日內兩度交鋒的阿士東維拉，紅魔開賽8分鐘由麥湯米尼接應費特傳中頭槌先開紀錄。維拉落後即反撲，前鋒奧尼屈堅斯把握連迪路夫後場控球失誤起腳，但中楣彈出。客軍換邊後續狂攻，但丹尼艾格斯近門頭槌及屈堅斯的補射，兩次破網分別因隊友犯規及越位被視像裁判（VAR）判詐糊，加上再有門將迪基亞連番撲救，紅魔驚險地保持1球勝果完場，晉身下月初舉行的第4圈，續在主場迎戰英冠球隊米杜士堡。

麥湯米尼建功領軍挫維拉

蘭歷克接掌後4場勝仗有3次均小勝1：0，他稱上仗聯賽主場不敵狼隊後，麾下是役用表現做出回應，但承認仍有很大改進空間，「要說是役踢得完美是絕對沒有人相信，我們仍有很多地方可做得更好，但能再次不失球是很重要，球員要踢得更自信和團結」。不過，昨掛帥的拉舒福特下半場在對方擋出隊友格連活特射門不遠後，在門前竟「遊魂」未有衝前補射。這名24歲英格蘭隊前鋒上個入球已是去年10月底作客熱刺，陷入逾兩個月入球荒，蘭歷克對此也感費解，「我也不解為何會這樣，『福仔』訓練時非常努力，這也是為何他會在這仗正選」。

謝拉特冀下周日復仇 古天奴勢地標

維拉連續6季無緣足總盃第4圈，領隊謝拉特期望下周日英超回到維拉公園球場再對壘時復仇。這名利物浦前隊長昨首以主帥身分踏入奧脫福球場時，被紅魔球迷報以噓聲「歡迎」，但他笑言這些噓聲只是「毛毛細雨」，「我去過更多更吵鬧的球場，這裏比較靜」。維拉繼借入菲臘比古天奴後，據報已跟愛華頓左閘盧卡斯迪治尼談妥個人條款，轉會費達2500萬鎊（約2.65億港元），謝拉特亦承認球隊本月正努力增兵。而古天奴已完成體測，正在法國待批工作證，仍有機會趕及對曼聯上陣。

（英足盃消息）