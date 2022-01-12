祖雲決戰國米 兩守將停賽添憂

意大利超級盃明晨在聖西路球場上演，近10年來首以非意甲盟主身分參戰的祖雲達斯，將作客暫列意甲榜首的國際米蘭。「老婦人」除射手費達歷高基艾沙重創收咧外，後衛古達度及馬菲斯迪歷特亦停賽，後防人腳不整下爭取兩連霸現暗湧。

自2012年起，祖雲達斯在意超盃均以聯賽冠軍身分參戰，惟上季意甲失冠，明晨以意大利盃盟主身分挑戰國際米蘭。上仗作客羅馬停賽的主帥艾歷尼雖復出領軍，但翼鋒基艾沙周一證實前十字韌帶撕裂收咧，後衛古達度及迪歷特亦停賽，另一後防主力邦路斯則據報狀態不足避戰。但早前染疫的隊長基亞連尼已痊癒，是役勢復出與魯加尼坐鎮防線。

波索域勢續約國米4年

力爭六奪意超盃的國際米蘭，是役勢有中場查漢奴古復出，球隊亦將與克羅地亞國腳波索域續約4年，料最快下周官宣。曾分別執教決賽兩軍的名帥納比認為，國米是意甲最佳，「以質素、戰術及精神面貌而言，國際米蘭是目前最佳，一切歸功於主帥施蒙尼恩沙基的功勞」。

意甲方面，拖連奴昨晨憑翼鋒比卡奴梅開二度，主場以4：0大勝費倫天拿，是自1976年後首次在意甲單場攻入4球。而日前在主場大敗予阿特蘭大的烏甸尼斯，不滿部分球員染疫下申請延期遭拒，已向意大利足總上訴，要求推翻賽果。