拿度撐佐高域戰澳網 稱入境風波如馬戲 ATP促釐清入境規定

拿度周一接受西班牙電台Onda Cero訪問時稱，雖並非任何人均同意佐高域在某方面的觀點，惟「法院已說明他有權參與澳網，若事件最終以這形式解決，我認為是最公平的決定。祝願他好運」。他笑稱，在個人層面而言，比較希望該名跟自己同得20項大滿貫錦標的老對手缺席澳網，但強調「當最強的（球手）能夠參賽，所有事情會好很多」。

疑虛報外遊紀錄 或再撤銷簽證

佐高域在周一法院裁定勝訴後隨即獲釋，據報昨已到墨爾本展開訓練備戰，惟風波仍未完全平息。澳洲《悉尼先驅晨報》報道，澳洲入境部門正調查他遞交的入境表格中，是否虛報其抵達當地前14日沒有外遊紀錄。澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）昨表示，仍在考慮是否運用其權力，再次取消佐高域的入境簽證。

男子網球協會（ATP）昨發聲明，指連串爭議已「對各方面造成損害」，包括對佐高域的福祉及其備戰。ATP重申，佐高域入境時相信自己已獲得豁免接種的所需醫學證明，促請澳洲當局就球手入境規定提供更清晰說明。ATP又強烈呼籲球手接種新冠疫苗，強調在健康層面及全球外遊受限下，新冠疫苗有助網球運動應對新冠疫情。

拉度簡露新季出師不利

另外，去年以外圍賽球手姿態贏得美國公開賽的19歲英籍新星拉度簡露，昨於悉尼經典賽迎來本季首戰，但上月中曾確診的她在女單首圈只出戰55分鐘，便以0：6、1：6慘敗予世界排名第13的雷芭堅娜出局。至於獲外卡參加澳網的前一哥梅利，則在男單首圈順利贏波，次圈將鬥2號種子的格魯吉亞籍球手巴士拿舒夫利。

（澳網消息）