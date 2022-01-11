廠兵殘陣恥敗出局 4年兩遭森林淘汰 阿迪達致歉稱「失望」

阿仙奴此役有中場格列沙加，以及本月料被外借到米杜士堡的前鋒巴洛根確診新冠病毒缺陣，後衛加比爾馬加希斯停賽，日本隊右閘富安健洋及中場伊美路維有傷，並有奧巴美揚及湯馬士柏迪等4名中前場球員，因出戰非洲國家盃避戰，令此役需由18歲的柏天奴首次擔正坐鎮中場，並改以尼基迪亞掛帥，伙拍另一鋒將加比爾馬天尼利攻堅。

惟「兵工廠」全場11次攻門無一中框，更於83分鐘被諾定咸森林鋒將加比賓的入球一箭定江山，繼2018年主場以4：2勝出後，再將阿仙奴踢出局，晉級第4圈後將再越級挑戰英超球隊李斯特城。

全白球衣應戰 堅尼揶揄業餘皇馬

阿迪達說：「己隊表現欠佳，未達正常水平，必須向大家道歉。我們應更渴求勝利。我真的很失望，事關這是一個與隊史有非常緊密關係的賽事。」尼基迪亞與隊友守將洛賀丁和薛迪索拉斯賽後飽受抨擊，其中前者被阿仙奴名宿伊恩胡禮直斥「非常糟糕」。兵工廠昨仗為響應呼籲關注倫敦持刀犯案事件，特別穿上白衫白褲比賽宣揚反暴力，賽後卻被曼聯名宿堅尼稱是「皇家馬德里業餘隊」和「個性繼續軟弱」。

尼當比利遭柴台勢離熱刺

英超「四哥」阿仙奴將大戰連場，先於周四與主隊利物浦踢聯賽盃4強首回合，接着是聯賽作客大戰北倫敦宿敵熱刺，之後返主場與「紅軍」在聯賽盃4強次回合再火併。阿迪達坦言暫時未知伊美路維及富安健洋等主力能否於兩日後復出。

熱刺前晚在足總盃主場反勝摩甘比一仗，尼當比利於69分鐘被換出時，被自家球迷報以噓聲，增添這名28歲法籍中場離隊的機會。據報有意放走中場韋拿杜姆的法甲一哥巴黎聖日耳門（PSG），有意斟介尼當比利取而代之。至於另一熱刺鋒將貝積雲則傳獲阿積士青睞。這名荷蘭隊翼鋒兩年前由燕豪芬來投，近3季上陣60次只入4球。

利物浦車路士曼城第4圈抽上籤

足總盃第4圈完成抽籤（見表），利物浦、曼城及車路士均抽得好籤，只需對次級聯賽球隊，英超「內訌」則有熱刺對白禮頓、狼隊對諾域治、及愛華頓對賓福特。比賽將於2月5日展開。