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2022年1月11日星期二
湯臣復出締兩里程碑 相隔941天再上陣 捱過養傷復康感恩
祖雲反勝羅馬 基艾沙重創收咧
塞內加爾絕殺 非洲盃響頭炮
哥利亞50碼建功 馬體會失分衛冕危
PSG缺12將逼和里昂續居首 普捷天奴滿意戰果
體壇快訊：顏丙濤倫敦賽衛冕夢碎
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廠兵殘陣恥敗出局 4年兩遭森林淘汰 阿迪達致歉稱「失望」
卡雲尼冬窗留曼聯 蘭歷克讚小將榜樣
維拉勢截糊簽車路士心頭好迪治尼
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【明報專訊】（請看附圖）
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