體壇快訊：顏丙濤倫敦賽衛冕夢碎

山東挫上海七奪中足盃

新科中超冠軍山東泰山前晚在決賽以1球小勝上海海港，第7次捧走中國足協盃兼問鼎「雙冠王」。兩軍半場互交白卷，山東戰至82分鐘，由巴西籍外援謝臣禁區外窩利建功奠勝。這次是山東第3度成為國內賽事「雙冠王」，締造這項殊榮最多次的球隊。

PSG涉案獲釋女將復出

去年11月被指買兇襲擊隊友被捕的巴黎聖日耳門（PSG）女足球員戴雅露（Aminata Diallo），事隔近兩個月後再為球會披甲，昨於法國女子足總盃後備上陣，PSG終憑互射12碼擊敗迪安晉級16強。這名曾為法國隊女足上陣7次的26歲中場，事後一度被警方扣查，惟未被警方起訴並獲釋。

美新星染疫棄戰澳網

21歲美籍網球新星卜士比昨宣布確診新冠病毒，無奈棄戰下周一展開的澳洲網球公開賽。去年獲選為男子網球聯會（ATP）最佳新人的他，於社交網透露與教練在出發澳洲前確診，又稱錯過首戰澳網的機會雖感難過，但不會因此抱怨，盼來年正式亮相澳網舞台。