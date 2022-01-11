塞內加爾絕殺 非洲盃響頭炮

上屆摘季的尼日利亞隊上月底公布大軍名單後，屈福特射手艾曼紐丹尼斯及拿玻里鋒將域陀奧森漢先後退出，曾效力曼聯的恩哈路亦未獲球會放人缺陣，攻力大打折扣。不過，「超霸鷹」鋒線仍有李斯特城的伊恩拿祖在陣，勢與球會前隊友阿密特穆沙合作攻堅。上屆以主辦國身分意外於16強止步的埃及隊，則有效力阿士東維拉的馬莫特查斯古特剛傷癒狀態成疑，料先列後備。

東道主喀麥隆撕布響頭炮

「不屈雄獅」喀麥隆隊昨於揭幕戰先落後，惟完半場前兩度於禁區內博得對手犯規，兩球12碼由曾效力波圖的射手阿布巴卡操刀均命中，終以2：1反勝。同組的佛得角隊則1球小勝埃塞俄比亞隊。

至於非洲「一哥」塞內加爾隊昨出戰B組首戰，在艾度亞文迪、高列巴尼等主力染疫缺陣下，憑射手沙迪奧文尼在補時階段射入12碼，以1：0絕殺津巴布韋隊。

另外，為馬里隊上陣16次的32歲中場古列巴尼，昨為艾華卡拉出戰卡塔爾聯賽期間因心臟病發暈倒，隨即由救護車送院搶救，賽事亦因而腰斬。