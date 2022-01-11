祖雲反勝羅馬 基艾沙重創收咧

養傷半年 無緣世盃外附加賽

羅馬昨仗有剛由阿仙奴來投的借將美蘭尼爾斯正選上陣，並憑譚美阿巴謙開賽11分鐘建功開紀錄，祖雲達斯7分鐘後憑保羅戴巴拿的入球追平，但再被米希達利恩及羅倫素柏歷堅尼破網落後。然而70分鐘起「斑馬兵」在7分鐘內扭轉形勢，先後憑文路爾盧卡迪利及古路施夫斯基建功追平，加上後衛迪施基利奧自2017年11月再於意甲建功，即使後衛馬菲斯迪歷特其後領紅被逐，最終仍以4：3反勝有柏歷堅尼末段極刑「宴客」的羅馬，賽後21戰得38分位列第5。

費達歷高基艾沙上半場與美蘭尼爾斯爭球時扭傷退下火線，祖雲達斯昨晚證實其前十字韌帶撕裂，至少養傷6個月下提前收咧。除缺席周四凌晨的意超盃決賽外，今年3月展開的世界盃外圍賽附加賽亦未能上陣，令出線勢危的意大利隊添憂。

國米險勝拉素續居首

國際米蘭同日則憑巴斯東尼及史堅尼亞各建一功，以2：1險勝有恩莫比尼一度扳平的拉素，以1分領先多踢1場的AC米蘭續居榜首。同日主場不敵史柏斯亞的熱拿亞，則證實曾感染新冠病毒的主帥舒夫真高檢測再次陽性。