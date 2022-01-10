C朗憂無冕傳欲脫魔 危機會議尋今夏出路 蘭歷克迎維拉擬變陣

曼聯vs.阿士東維拉 明晨03：55開賽

曼聯上周初在英超主場不敵狼隊，錄得上半季聯賽第6場敗仗，暫排第7，落後多踢1場的「四哥」的阿仙奴4分，更被榜首曼城拋離22分，與C朗回歸的期許有很大的落差。據英國《太陽報》報道，36歲的C朗已與佐治文迪斯開危機會議，商討自己的未來去向，消息又指「C朗非常關心曼聯發生的一切，球隊受到很多批評，他自知是領袖之一，深感壓力。他非常渴望返回曼聯取得成功，但開始意識到，以目前人腳不易贏得冠軍」。報道又稱，C朗「不排除任何可能性」，被解讀為今夏會第二度離隊。

3中堅華拉尼連迪路夫鍾斯候命

C朗據報談及未能適應蘭歷克的戰術及陣式，惟該名好用4-2-2-2陣式的德籍名帥其後稱，他願意改踢3後衛，條件是「3個被起用的中堅均在狀態」。紅魔中堅華拉尼、域陀連迪路夫及菲爾鍾斯，明晨可在英格蘭足總盃第3圈迎戰阿士東維拉時候命，哈利馬古尼仍因傷上陣成疑，艾歷拜利則正代表科特迪瓦隊出戰非洲國家盃。馬古尼坦承為曼聯近况心痛，「我們令球迷失望，己隊是上季英超亞軍，今季人腳更勝上季，必須展示正確的態度。我是隊長，表現欠佳受抨擊是對的，但我們必須團結起來，重返勝軌」。

紐卡素負英甲隊出局

捷比亞「地標」邀隊友致謝遭無視

此外，英超排尾二的紐卡素昨在主場逾5.1萬球迷前，被英甲下游球隊劍橋聯的前鋒艾安錫在56分鐘破門，以0：1敗陣出局。「喜鵲」新兵右閘捷比亞此役「地標」踢足全場，據報他賽後要求隊友向球迷致謝，但隊友沒理會，繼續垂頭喪氣走向球員通道，捷比亞試圖把他們拉回去卻不成功。至於上屆亞軍車路士則藉迪姆華拿、赫臣奧杜爾、盧卡古、安達斯基斯坦臣及薛耶治建功，在主場以5：1淘汰非聯賽球隊車士打菲特。

（英足盃消息）