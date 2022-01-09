廠兵肅清 冬窗勢換血 棄奧巴美揚斟華荷域 征森林穿白衣反暴力

諾定咸森林vs.阿仙奴 MyTvSuper902台 明晨01：10直播

阿仙奴上周中在英格蘭聯賽盃4強首回合作客利物浦，但「紅軍」爆疫申請延期獲批，兵工廠明晨相隔9日再戰，在足總盃第3圈作客諾定咸森林，此前第二度染疫的阿迪達已病癒領軍。阿仙奴今仗將穿上連隊徽均全白色的特別版球衣出戰，球衣未有用上紅色主色，以悼念去年倫敦有30名青年被持刀殺害，宣揚「No More Red」向罪案說不的訊息。

阿迪達增兵獲班主撐 傳韋拿杜姆成收購目標

熱刺迎英甲隊 孫興慜因傷唞1個月

兵工廠上仗英超僅負曼城，此前各項賽事五連勝，升上聯賽第4。英國《衛報》報道，阿迪達上半季表現已獲高層信任，班主高安基承諾只要市場有即時提升球隊實力的球員，將會全力支持。《ESPN》報道，奧巴美揚違反紀律遭雪藏及褫奪隊長資格，近日再被揭發為加篷隊出戰非洲國家盃前夕參加派對後染疫，阿迪達已對他感煩厭，願聽取其他球會對其報價。

此外，阿仙奴近期與費倫天拿射手杜辛華荷域扯上關係，據報開出7000萬歐元（約6.17億港元）轉會費羅致。兵工廠名宿保羅麥臣支持簽入這名今季意甲入16球的21歲塞爾維亞隊前鋒，「我認為奧巴美揚在阿仙奴的生涯已結束，球會應花錢羅致杜辛華荷域，他能令兵工廠成為下季英超爭標分子」。惟據阿迪達說法，球隊將優先在本月簽入新中場，《天空體育》報道，巴黎聖日耳門中場韋拿杜姆上陣不多，這名利物浦舊將有意借返英超，斟介球隊包括阿仙奴。

另邊廂，熱刺今晚在第3圈迎戰英甲的摩甘比，領隊干地證實，韓國隊前鋒孫興慜腳踝受傷，在月底國際賽周前都無法復操。據報他至少缺陣一個月，勢無緣月底對車路士及阿仙奴等硬仗。而摩甘比主帥史提芬羅賓遜昨證實染疫，無緣督師。