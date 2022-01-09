非洲盃疫下開鑼 英超兵領銜 三大非足先生分途爭冠 一哥塞內加爾誓破宿命

喀麥隆vs.布基納法索 / 埃塞俄比亞vs.佛得角 明晨00：00 / 03：00開賽

對非洲「一哥」塞內加爾隊來說，非洲盃是一頁慘痛歷史。這支西非雄師15次躋身決賽周，只在2002和2019年打入決賽，但分別不敵喀麥隆隊及阿爾及利亞隊。塞國總統薩勒已勒令，「今次我不想談決賽，而是冠軍獎盃。為了我們，你們（國家隊）必須將它帶回國，這全關乎決心和戰意」。

靠文尼數糊 總統盼奪標而回

塞內加爾的國家英雄或是車路士門將艾度亞文迪、隊長兼拿玻里守將高列巴尼、巴黎聖日耳門（PSG）防中伊祖沙古爾，以及屈福特翼鋒伊斯美拿沙亞等，但要數鎖匙人物應是連續第4次出席非洲盃的2019年非足先生文尼，29歲的他效力利物浦5季半，贏得歐聯和英超共4冠，今季亦已在這兩賽事斬獲10球，強如曼城、車路士、阿仙奴和馬德里體育會等都被他破門。

沙拿與文尼在利物浦屬一時瑜亮，前者亦是埃及隊爭取2010年後首度揚威非洲盃的關鍵人物。這名2017和2018年非足先生入球能力更勝文尼，今季歐聯獨取7球，更暫以16球領放英超射手榜，9次助攻與紅軍隊友阿歷山大阿諾特並駕齊驅。國際賽方面，沙拿73仗入45球，場均入0.62球。惟獨木不成林，效力阿仙奴及阿士東維拉的埃及隊中場艾利尼及馬莫特查斯古特都是舉足輕重，埃及隊的葡萄牙籍名帥昆洛斯說：「查斯古特擁有經驗，我肯定他是重要棋子。」

馬列斯率阿國強勢爭衛冕

沙拿和文尼的英超公敵是曼城的阿爾及利亞隊翼鋒馬列斯，他先後為李斯特城及曼城共奪3個英超錦標，亦為「藍月」贏得5個英格蘭本土盃賽冠軍，在這名2016年非足先生帶領下，「北非之狐」去屆既連挫列強第二度封王，並自2018年11月至今連續33仗不敗。或者30歲的馬列斯入球能力遜於沙拿，但強於側擊力和創造力，難怪成為曼城領隊哥迪奧拿的愛將。

若上述三軍是爭標組，科特迪瓦隊擁有韋費特沙夏、尼高拉斯比比及艾歷拜利等3名英超兵，而尼日利亞隊亦有李斯特城攻擊手伊恩拿祖及愛華頓主力伊禾比坐鎮，兩隊亦應列入爭氣組，有力爭取在今屆一洗頹風。