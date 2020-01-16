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2022年1月8日星期六
伊巴謙遭羅馬迷種族歧視 被嘲吉卜賽人 摩連奴介入勸阻
維拉落實借用古天奴 與謝拉特故劍重逢 今夏可買斷
Out Out轉轉
奧巴美揚再染疫 錯過非國盃首兩仗
戴偉浚首入選國足集訓名單
皇馬迎華倫爭返勝軌 雲尼斯奧斯病癒候命
NBA「零號患者」高拔再染疫
體壇快訊：巴迪阿德萊德賽晉4強
SAT周六體育直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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