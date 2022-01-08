維拉落實借用古天奴 與謝拉特故劍重逢 今夏可買斷

傳維拉承擔65%薪酬

古天奴待完成體檢及獲發工作證後，日內便會前往伯明翰向新東家報到。這名29歲巴西隊中場曾效力利物浦6季，現相隔4年重返英超，跟在「紅軍」做過兩年半隊友的維拉領隊謝拉特故劍重逢。據報謝拉特曾親自致電邀請古天奴加盟，成為這名巴西國腳決定來投的主因。而古天奴年薪高達1600萬歐元（約1.41億港元），據報維拉將承擔其65%薪酬，其餘35%由巴塞支付。

捷比亞投紐卡素 簽約兩年半

另邊廂，31歲英格蘭隊右閘捷比亞相隔兩年半重返英超，他曾效力般尼及熱刺，2019年夏天轉投馬體會，上季助球隊贏得西甲冠軍。據報轉會費1200萬鎊（約1.27億港元）並附加獎金條款，捷比亞於2011/12年英冠球季在般尼曾跟領隊艾迪賀維共事，他稱再次合作是其一考慮因素。紐卡素今季英超19仗11分排19位，陷降班漩渦，料本月會續增兵，據報目標除了前英超兵艾朗藍斯，還有意借用巴塞隆拿中堅烏姆迪迪。