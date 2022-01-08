伊巴謙遭羅馬迷種族歧視 被嘲吉卜賽人 摩連奴介入勸阻

AC米蘭昨仗開賽8分鐘，因對手的譚美阿巴謙犯手球獲得12碼，由基奧特操刀先開紀錄，並在9分鐘後憑祖利亞美斯亞斯建功拉開。羅馬完半場前一度由阿巴謙追近，但A米於87分鐘由拉菲爾利亞奧的入球再拉開。「紅黑軍團」在補時階段又一次獲得12碼，但伊巴謙莫域主射被魯爾柏迪斯奧撲出。AC米蘭終仍以3：1擊敗有卡斯杜柏及基安盧卡文仙尼被逐的羅馬，落後少踢一場的同市勁敵國際米蘭1分。

12碼宴客無阻米蘭贏波守次席

賽會修訂防疫措施免混亂

據意大利傳媒報道，昨仗從板凳出發的伊巴謙莫域，於準備換入前的數分鐘被羅馬球迷高呼口號，嘲弄他是吉卜賽人，曾在國米及曼聯與對方共事的摩連奴，聽見口號後即勸喻有關球迷停止。伊巴謙於10月作客羅馬時，亦曾遭該隊球迷高叫「你是吉卜賽人」，他在該仗建功後即做出手勢回應，換來一面黃牌。

意甲多支球隊日前爆發新冠疫情，其中沙蘭力坦拿、博洛尼亞、拖連奴及烏甸尼斯因遭當地衛生局勒令全體職球員需強制隔離5天，導致4場聯賽需要延期，其中國際米蘭作客博洛尼亞一戰，於賽前不足一小時才宣布延期。意甲賽會炮轟當局的決定不一致及造成混亂，批評決定「破壞意大利體育制度，造成毁滅性經濟損害」，並計劃於仲裁庭推翻4隊需強制隔離的決定。賽會其後亦更新防疫政策，列明爆疫球隊若有13名球員可出賽（包括一名門將），賽事必須如期舉行，冀明晚賽事能繼續進行，釋除衛生部門所引起的疑慮。

祖雲拿玻里言和齊失分

祖雲達斯昨主場硬撼拿玻里，上半場被對手的梅頓斯先開紀錄，「斑馬兵團」換邊後由費達歷高基艾沙追平。兩隊最終各得1分，祖雲目前落後第4位的阿特蘭大3分，較對方多踢一仗；拿玻里則被AC米蘭拉開5分差距。