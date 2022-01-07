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2022年1月7日星期五
艾榮解禁重組三巨頭 助籃網返勝軌 冀外界勿再糾纏疫苗風波
車仔拔刺勢闖決賽 盧卡古復出獲讚 功臣夏維斯斷指
曼城征乙組隊 哥帥染疫避席
維拉勢先借後買簽古天奴
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征戰博軍賽前獲告知延期 國米高層批賽會安排混亂
巴塞西盃反勝晉16強 38歲丹尼爾回巢初戰寫歷史
C朗美斯落選《隊報》年度最佳 車路士3席成大戶
電視精選
歐陽若曦許建德疫下隔離日數多於比賽 港賽車手新季難訂目標
足總宣布9場職業賽延期 關訓練中心 陳曉明冀准氣泡練波
體壇快訊：南華閉門大勝永倫
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【明報專訊】（請看附圖）
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