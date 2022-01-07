車仔拔刺勢闖決賽 盧卡古復出獲讚 功臣夏維斯斷指

車路士賽前有守將堤亞高施華及中場尼高路簡迪確診新冠病毒，令缺陣球員增至8人，但是役仍控制大局，僅5分鐘便有左翼衛馬高斯阿朗素截球後助攻夏維斯破門，而這名德國國腳入球後落地時意外手指骨折，換邊後退下火線。34分鐘，熱刺守將坦根加頭槌解圍彈中後防隊友賓戴維斯擺烏龍，終令車路士淨勝兩球。

盧卡古昨仗觸球26次，3次攻門兩次中龍，賽後獲杜曹稱讚：「他的表現令我高興。他很強壯，樂於參與和幫助防守。在向我們剖白過後，他的心情放鬆了，能在壓力下比賽。」對於夏維斯的傷勢，杜曹則感同身受：「傷勢看來很可怕，手指不斷腫脹，我們不得不將他調離場。」

干地認熱刺實力不足

倒戈車路士的熱刺主帥干地則說：「開賽後，車路士的表現便勝過己隊。他們是當今其中一支最優秀球隊，這是我們難以相比的。」他又強調球隊必須保持謙卑、耐性和努力工作，「熱刺近年實力急走下坡，一個轉會窗不能改變事實。現在要做的是為一個好的英超排名奮戰」。