艾榮解禁重組三巨頭 助籃網返勝軌 冀外界勿再糾纏疫苗風波

艾榮因未打新冠疫苗，在紐約市目前的防疫措施下，被禁止在當地出賽，加上會方開季後向其內部禁賽，令他不論主場及作客賽事均未能參與。

相隔8月初戰 自言需時磨合

不過，NBA各隊自上月爆發疫情，逾200名已接種至少兩針疫苗的球員均染疫須隔離，終令籃網會方向艾榮「開綠燈」，解除內部禁賽令，讓他可出戰作客賽事，其後他在復出前的隔離期證實染疫，終延至昨早才正式復出，是他相隔8個月以來首場正式比賽，亦是籃網「三巨頭」杜蘭特、夏登及艾榮今季首次同場披甲，3人合轟79分，其中艾榮上陣32分鐘17投9中獨取22分，終助球隊作客以129：121擊敗溜馬，結束三連敗走勢返勝軌，以24勝12負續排東岸次席。

艾榮賽後表示：「復出是踏出了一大步，我會以放鬆的心情去面對，8個月沒在場上打拚，仍然需時磨合。不論未來有什麼事發生，我亦只會放眼當下，在可以上陣的比賽時盡力為球隊爭勝。」而他亦重申自己對不打疫苗的立場，亦無意改變初衷，希望外界不要再糾纏相關風波。

獨行俠榮休諾維斯基戰衣

普波域治領馬刺2千仗締里程碑

另外，達拉斯獨行俠昨為「德國槍」諾維斯基舉行41號戰衣榮休儀式，向這名曾帶領球隊取得隊史首座總冠軍的名宿致敬。而球隊是役有盧卡當錫攻入全場最高26分，主場以99：82輕取有「咖喱仔」史堤芬居里啞火僅得14分的金州勇士，四連勝後以20勝18負續排西岸第5位。

至於另一德州球隊聖安東尼奧馬刺，昨迎來72歲主帥普波域治執教第2000場，成為聯盟史上首名執教同一球隊達此里程碑的教練，而球隊最終作客以99：97力克波士頓塞爾特人，結束四連敗頹勢。