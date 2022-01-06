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2022年1月6日星期四
佐高域入境澳洲現阻滯 被指簽證沒醫療豁免 總理開腔質疑
港體壇再停擺 足籃主要賽事停兩周
紅軍爆疫 聯賽盃征廠延期
意甲19隊爆疫 賽會拒延期
皇馬棄斟魯迪格 擬5.3億購麥巴比免他投
艾歷臣信復勇冀年底征世盃
體壇快訊：汪順膺SwimSwam亞洲最佳
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【明報專訊】（請看附圖）
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