紅軍爆疫 聯賽盃征廠延期

助教染疫 改下周四迎阿仙奴

利物浦昨晨申請賽事延期，至昨晚終獲賽會批准，並公布首回合改為下周四在晏菲路球場上演，次回合延至本月20日在阿仙奴主場舉行。利物浦最新一輪新冠病毒檢測中，再有助教連達斯證實「中招」；他自領隊高普上周染疫後暫代領軍，利物浦下周日在足總盃復賽迎戰梳士貝利暫仍屬未知之數。利物浦已有祖爾麥迪比、羅拔圖法明奴、艾利臣比加等球員染疫，而穆罕默德沙拿等3將則已出發備戰非洲國家盃。

盧卡古拍片致歉 修咸頓中國班主售股權

車路士前鋒盧卡古今晨英聯盃迎戰熱刺前，為日前後悔轉投車路士的言論拍片致歉，又承諾「為了重拾你們的信任，我會努力確保球隊勝出」，卻惹來球迷質疑「要在球場上用表現說話，而不是在鏡頭前抱歉」。

另外，修咸頓證實，由塞爾維亞籍富翁蘇拉克及賓福特前首席執行官安卡遜領導的Sport Republic，會收購這間南部球會。據報蘇拉克已斥資2億鎊（約21億港元）購買修咸頓的股份，原擁有八成股權的中國商人高繼勝，勢放棄球會控制權。