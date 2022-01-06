港體壇再停擺 足籃主要賽事停兩周

菁英盃甲一昨改閉門

周末劍擊分齡賽取消

足總及籃總昨晚分別舉行菁英盃及甲一聯賽，但因應政府收緊防疫措施安排賽事閉門。理文於旺角大球場上演的菁英盃對晉峰，以2：1取勝後續排第4位。而東方龍獅則以100：76挫崇德飛鷹，在灣仔修頓室內場上演的甲一籃球聯賽重返勝軌，至於南青則以96：89擊敗安保漢友。甲一今晚7時由建龍飛馬對遊協，南華與永倫的大戰則在晚上8時40分開賽，兩仗均繼續閉門。

足總昨日亦公布，原定1月7至1月20日的賽事將會延期，更多詳情及安排將於今日公布；籃總亦表示除了今晚賽事閉門外，未來兩周賽事將順延舉行。港府昨午公布取消原定本月16日復辦的香港單車節，體育處所亦要在周五起關閉14天，香港劍擊總會因應疫情及場地設施關閉，今日起至本月21日暫停青苗培訓計劃、地區劍擊隊訓練計劃及U17預備隊培訓中心，本周六起一連兩天舉行的分齡劍擊錦標賽亦會取消。

甲一球員質疑接種成效

本地體壇去年初受疫情打擊，港超上季賽事在去年2月底才能夠重開，籃總則在去年5月試行在室外辦賽，並呼籲職球員接種新冠疫苗，終在去年9月在灣仔修頓室內場復辦高級組銀牌賽事，但上月開鑼的甲一聯賽最終要暫停兩周。有甲一球員在社交網批評，完成接種疫苗後被迫再次停賽，質疑當初為何要求他們打針。