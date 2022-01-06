佐高域入境澳洲現阻滯 被指簽證沒醫療豁免 總理開腔質疑

曾公開反對接種疫苗的塞爾維亞籍球星佐高域，前晚在社交網公布取得醫療豁免，昨晚抵達澳洲，但澳洲《世紀報》稱他的團隊處理文件出錯，簽證未列明獲醫療豁免，未知能否順利入境。他獲豁免一事引起軒然大波，英籍球星梅利的兄長兼雙打名將占美梅利，在記者會表示「換作是自己，就不會獲豁免」，東道主男將迪文亞則稱「情况很有趣」，惟二人被追問是否覺得不公平時，均拒絕再回應。

梅利兄批雙重標準 專家質疑不公

澳網本月17日在墨爾本開鑼，澳洲廣播公司訪問居民，有人表示當地人做足本分，接種疫苗甚至已打加強劑，但突然有海外人士獲豁免，對他們是一種侮辱，有網民在社交網呼籲杯葛澳網。墨爾本一名急救醫學顧問Stephen Parnis亦批評賽會做法，認為無論佐高域網球水平如何，若未接種疫苗就不應獲准參賽。賽會去年表示參賽者必須接種疫苗，職業運動員不能例外，但近數周改口風表示或有球手可申請豁免。

賽會稱匿名處理 僅批數宗

「瑞士天王」費達拿續養傷，「泥地王」拿度近日才檢測轉陰性，佐高域亦一度參賽成疑，賽事原本星味大減，但這名世界一哥終獲開綠燈爭取四連霸。賽會主席Craig Tiley昨面對外界猛烈批評，終公開處理豁免的安排，他說：「我們收到26個球手申請，由兩個不同部門審批，過程匿名處理，他們不會知道申請者身分，最終亦只有數人獲批，證明把關嚴格。」

澳洲總理莫里森強調，任何人均要遵守澳洲入境措施，「當佐高域入境時，若未接種疫苗，又未能提供足夠醫療理由，就要準備乘下一班機返家」。佐高域於2020年5月一度染疫，但豁免其中一條件是在半年內曾檢測陽性，賽會醫療總監Carolyn Broderick拒回應佐高域獲豁免原因，只稱大部分成功申請者均是近期曾染疫，但Craig Tiley表示未聽聞佐高域近期曾檢測陽性。

另外，4歲離港移民澳洲的23歲女將韓天遇，周一勇挫兩屆溫布頓冠軍姬維杜娃，打入阿德萊德國際賽女單16強，今轉戰白俄羅斯籍的艾沙蘭卡爭晉級。