車路士平亂誓拔刺 盧卡古晤杜曹致歉 罰440萬料復任正選

車路士vs.熱刺 開電視77台、有線601/661台 明晨03：45直播

車路士上仗在英超2：2逼和利物浦，盧卡古該仗未獲杜曹列入大軍名單。這名比利時隊中鋒據報周一操練後，與杜曹及球會總監瑪蓮娜會面討論事件。杜曹昨於賽前記者會表示，對方已在會面中道歉並重返球隊，「對我而言，最重要是了解到他並非故意引發爭議。這件事不如人們想像般嚴重，雖亦非小事，但我們可以保持冷靜，接受他的道歉」。英國《每日郵報》指，盧卡古受訪只為修補與前東家國際米蘭球迷的關係。另有意大利傳媒報道則指，藍戰士將向盧卡古罰款50萬歐元（約440萬港元）。

37歲堤亞高施華續約 魯迪格勢離隊

至於老將堤亞高施華昨確定與藍戰士續約1年，這名37歲中堅於前年夏天從巴黎聖日耳門（PSG）免費加盟後，至今替車路士上陣56次。他稱會繼續為球隊和球迷奉獻所有，「為了持續在這世上最強聯賽中作戰，我將會用盡全力」。另一名中堅魯迪格將於今夏約滿，他據報獲皇家馬德里、拜仁慕尼黑、PSG及祖雲達斯垂青，並已提前展開談判。

干地首倒戈 為返史丹福橋感觸

賽事方面，過去幾仗受傷兵及新冠疫情困擾，藍戰士於聯賽盃4強前傳出好消息，上月中傷出的中場羅夫度斯卓克，以及從新冠病毒中康復的射手迪姆華拿，均已恢復操練。門將艾度亞文迪則已啟程會合塞內加爾隊備戰非洲國家盃，今季聯賽盃3仗均為正選的阿列沙巴拿加將續替藍戰士鎮守大門。

熱刺領隊干地於2016至2018年執教車路士，上任首季即替藍戰士捧走英超冠軍。今仗將首次倒戈的他，承認重返史丹福橋會有所感觸，「我在這裏經歷兩個精彩的球季，贏得了不少友誼，我很享受在這裏工作」。惟他強調現在身分已是熱刺領隊，將傾盡全力協助新東家進步。

（英聯盃消息）