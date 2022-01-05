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2022年1月5日星期三
紅魔遭狼噬 隊長C朗被批失職 42年來主場對碰首敗 梳爾認軍心渙散促改善
菲爾鍾斯近兩年首戰英超 蘭歷克讚值得正選
基利湯臣下周勢復出 有望正選鬥騎士
費倫托利斯亮相魯營後陽性 柏迪同染疫缺席西盃
阿根廷DJ被批傳染美斯遭恐嚇 公開檢測結果「申冤」
佐高域獲豁免接種 征澳網爭四連霸
港足新帥安達臣完成隔離 視察球場迎集訓
電視精選
車路士平亂誓拔刺 盧卡古晤杜曹致歉 罰440萬料復任正選
艾歷臣獲英超隊斟介有望復出
體壇快訊：永倫批東方主帥欠風度
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅魔遭狼噬 隊長C朗被批失職 42年來主場對碰首敗 梳爾認軍心渙散促改善
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