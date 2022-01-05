阿根廷DJ被批傳染美斯遭恐嚇 公開檢測結果「申冤」

美斯上月乘聖誕期間返回家鄉阿根廷，其間出席多場派對。被指傳染新冠病毒給美斯的DJ柏拉斯奧，則於上周獲對方邀請表演，兩人亦合照留念。柏拉斯奧表示，在美斯確診後收到多條辱罵短訊，指控他傳染給對方，甚至被稱「殺人兇手」及遭恐嚇。他隨後在社交網貼上新冠病毒檢測陰性結果否認指控，「我收到很多惡劣的短訊。我之後要前往烏拉圭，因此昨日（前天）做了檢測，結果我並沒感染新冠病毒」。PSG缺少美斯及養傷的尼馬，昨晨半力出擊，上半場由派斯奴甘佩比頭槌先開紀錄，麥巴比換邊後17分鐘內「戴帽」，助球隊以4：0大勝瓦納，晉級法足盃16強。

拜仁添兩將陽性 甘美治復操

歐洲球壇自聖誕及元旦假期後爆疫，德甲班霸拜仁慕尼黑情况亦嚴峻，繼門將紐亞等日前復操前證實最少5人染疫，盧卡斯靴南迪斯及尼安素高亞斯亦「中招」，而未接種疫苗的甘美治染疫後休戰兩個月後，終於通過檢測獲准復操。而效力意乙球隊帕爾馬的名將保方，昨亦證實染疫。