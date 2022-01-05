基利湯臣下周勢復出 有望正選鬥騎士

勇士滅火 居里僅取9分今季新低

勇士昨於NBA常規賽主場迎戰邁阿密熱火，「浪花兄弟」之一的史堤芬居里雖只錄得9分，寫下今季個人新低，但球隊有佐敦貝爾獨取32分，加上威金斯、披頓二世等4將得分上雙，仍以115：108取勝，續居西岸榜首，熱火則有占美畢拿中途拗柴離場。基利湯臣此役賽前繼續隨隊熱身，是他自受傷後首次與「咖哩仔」及另一球星祖利蒙特格連同場亮相。這名31歲得分後衛開賽前返回更衣室，突背向鏡頭舉起「五一」手勢，多間美媒稱他是暗示可在6天後復出迎戰騎士。

湯臣於2019年總決賽受傷，左膝十字韌帶撕裂，2020年11月復操後觸傷右腳跟腱，整季報銷，休戰已達兩年半，他昨亦在社交網直播，表示重返球場熱身的感覺很好，距離復出日期非常接近。主帥卡爾賽前拒絕回應這名球星復出的傳聞，但他日前表示一旦讓湯臣重返賽場，就肯定會以正選姿態登場。

另外，侯斯頓火箭昨以113：133作客不敵費城76人，八連敗後續在西岸包尾，球會賽前傳出「內訌」，基斯頓活特及奇雲波特在一次隊內爭論時擅自離場，此役被罰內部停賽。