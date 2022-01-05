紅魔遭狼噬 隊長C朗被批失職 42年來主場對碰首敗 梳爾認軍心渙散促改善

曼聯隊長哈利馬古尼受傷、域陀連迪路夫染疫及艾歷拜利起程備戰非洲國家盃，造就菲爾鍾斯相隔兩年再為曼聯出戰英超聯賽，但紅魔在奧脫福主場出擊反被狼隊搶攻，縱在下半場換入般奴費南迪斯及改踢3中堅陣式，般奴曾撞射中楣，C朗頭槌破網亦被判越位「詐糊」。戰至82分鐘，曼聯被狼隊中場摩天奴在禁區頂射破大門，終負0：1，自1980年2月後首在主場不敵狼隊。

蘭歷克首敗 稱改革路漫長

曼聯3場英超聖誕新年快車勝負和各一失5分，賽後19戰31分排第7，落後排第4多踢一場的阿仙奴4分，只領先第8的狼隊3分。曼聯全場僅9次射門2次中龍，相反狼隊攻門多達19射6中，是球隊今季作客新高。蘭歷克領軍各項賽事第6場首度落敗，當中只得一場入多於1球。他承認球隊續有太多無壓力失誤，同時未能做好逼搶，對手表現值得獲勝，「球隊今場顯示我來到3、4周前已有的問題，賽果也引證曼聯還有漫長的路要改進。我會好好利用未來一周時間，找出球隊最佳陣式和踢法」。曼聯未來兩周將兩鬥阿士東維拉，左閘勞基梳爾及中場麥湯米尼昨領黃後，齊累積5面黃牌，下場聯賽需停賽，但下周二在英格蘭足總盃第3圈對維拉則不受影響。

C朗狀態低迷 英媒籲貶後備

C朗自2008年3月後，第2次任曼聯隊長，但表現乏善可陳，昨仗曾有記頭槌回傳禁區幾乎失球，風頭又被狼隊中場摩天奴及魯賓尼維斯等葡萄牙隊隊友蓋過。《曼徹斯特晚報》撰文批評這名下月將滿37歲的球星表現令人失望，未能做到隊長榜樣，還影響球隊進攻，認為蘭歷克敢於將態沉的般奴費南迪斯暫列後備，是時候也要輪換C朗。梳爾亦承認未能感受到球員在比賽團結一致，「有時單靠球員水平是不夠的，要加強施壓和踢得更具侵略性。球員在更衣室都知道如何踢，但在場上真的要全力以赴」。

狼隊領隊般奴拿治形容，勝出了一場「應得的勝利」，「我們製造的攻勢比曼聯多，作客控制了上半場，雖然錯過不少機會，但值得取走3分」。

（英超消息）