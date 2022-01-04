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2022年1月4日星期二
紅軍鬥車言和 曼城漁人得利 雲迪積克拒投降 文尼開賽15秒批肘未領紅捱批
杜曹閉門晤盧卡古 國米無意借用
拖肥主場吞敗 賓尼迪斯被炒大熱
巴塞殘陣險勝勢借莫拉達 傳下周「地標」倒戈皇馬
美斯願轉戰美職 或投邁阿密與碧咸合作
姬維杜娃阿德萊德賽敗陣 澳籍港將締里程碑
體壇快訊：西班牙隊ATP盃全勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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