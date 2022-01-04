紅軍鬥車言和 曼城漁人得利 雲迪積克拒投降 文尼開賽15秒批肘未領紅捱批

紅軍前鋒沙迪奧文尼昨仗開賽6秒因向艾斯派古達批肘，於15秒創下英超最快領黃紀錄，逃過被逐一劫的他，於9分鐘把握對手解圍失誤為紅軍先拔頭籌。客隊26分鐘更由穆罕默德沙拿再下一城，這亦是他在英格蘭球壇的第150球。「藍戰士」由高華錫的窩利「世界波」追近，隊友基斯甸普列錫則在上半場補時階段由禁區內燙射扳平。兩軍換邊後再無進帳，車路士賽後續領先「紅軍」1分，但多踢1場。

染疫高普聯賽盃鬥廠續缺陣

利物浦昨仗有主帥高普疑確診新冠病毒，另有門將艾利臣比加等3名球員亦懷疑染疫缺陣，最後一關改由基利靴把守。臨危受命領軍的助教連達斯認為，球隊在領先兩球後理應掌控比賽，但仍對作客力保不敗感到滿意。他又透露，出現輕微病徵的高普，將未能趕及在周五凌晨對阿仙奴的聯賽盃4強領軍。

杜曹不滿VAR未介入

同鄉文迪：文尼應被逐

兩隊握手言和後，錄得11連勝的曼城已拋離次席的車路士10分，衛冕形勢大好。紅軍過去3仗只取得兩分，現為球評的該隊名宿加歷查亦坦言「不見得利物浦和車路士能收窄差距」，認同藍月今季將可蟬聯冠軍。雲迪積克亦承認球隊與曼城存在差距，但重申「一切皆有可能。我們會專注自身，車路士亦會專注在它們自己，我們只需要爭取佳績，贏下球賽」。

文尼批肘僅領一面黃牌，車路士將帥賽後均對此大感不滿，主帥杜曹認為對方行為足以領紅，不滿球證未有利用視像裁判（VAR）協助判決；事件受害者艾斯派古達直指判決左右戰果，「我們面對這些判決都對我們不利，這當然足以改變戰局」。而即將與文尼代表塞內加爾隊出戰非洲國家盃的車路士門將艾度亞文迪更「幫理不幫親」，強調即使跟對方稱兄道弟，亦認為對方在該動作後「不應留在場上」。