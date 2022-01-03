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2022年1月3日星期一
美斯染疫避戰法足盃 爆疫皇馬新年出師不利
曼聯迎狼演葡國內訌 般費復出伙C朗攻堅 尼維斯「取經」鋪路入魔
熱刺絕殺屈軍升第6 傳爭奪古天奴
盧卡古公開批評球會遭「照肺」 賀年海報疑被邊緣化
Out Out轉轉
NBA球證疑爆疫急召替工
巴赫冀北京冬奧成和平榜樣
體壇快訊：傑志險勝流浪居次
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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