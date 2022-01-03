曼聯迎狼演葡國內訌 般費復出伙C朗攻堅 尼維斯「取經」鋪路入魔

曼聯vs.狼隊 now621台 明晨01：30直播

曼聯暫以18戰得31分排第7，落後多踢兩場的「四哥」阿仙奴4分，迎戰狼隊誓以3分為目標。已入8球的C朗將任道重遠，此役是他回巢曼聯後首碰狼隊，將與他周旋的是摩天奴、尼爾遜施美度及魯賓尼維斯（圖）等葡萄牙同胞，而24歲的尼維斯據報已與曼聯、利物浦和阿仙奴拉上關係，可能在本月內離隊，但般奴拿治說：「尼維斯感到狼隊是他的第2個家，會方向來非常着意推動包括尼維斯等年輕球員成長。他每天與摩天奴一起，將與同樣年過30的C朗等比賽，定當得益不少。」狼隊因隊內疫情嚴重關係，自上月19日主場打和車路士後，其後迎戰屈福特及作客阿仙奴的比賽均需延期。

卡雲尼馬迪爾勢離魔 傳斟新阿古路

C朗或會再與卡雲尼攻堅，但後者上場英超主場挫般尼後，特意走向曼聯球迷拍手致謝和「飛吻」，疑是告別奧脫福球場，很有可能轉會巴塞隆拿；安東尼馬迪爾則已於上月向蘭歷克表達離隊意向，故此「紅魔」或連失兩名前鋒。據阿根廷《奧萊報》報道，曼聯為補前線兵力，將斥資最多2100萬鎊（約2.2億港元），收購阿甲班霸河床的21歲新星祖利安艾華利斯。這名阿根廷新晉國腳雖身高只有1.70米，但能司職前鋒和翼鋒，今季為河床入24球及交出15個助攻，被外界拿來與因心臟問題掛靴的同鄉名將阿古路比較，而艾華利斯亦曾暗示或將離隊。

雲迪碧克換經理人礙冬窗轉會

此外，般奴費南迪斯上場停賽，但中場連格及雲迪碧克不獲派上陣，令兩人非常失望，而連格得知韋斯咸昨晨作客3：2挫水晶宮後，在社交網站上載去季與「鎚仔幫」球員一起慶祝的照片，疑向曼聯宣示不滿長期坐冷板。早有離意的雲迪碧克則因與經理人「分手」，卻仍需履行兩人的合約至季尾，新經理人無法獲得達成交易的授權；換言之，這名荷蘭隊中場本月轉會恐成泡影。另外，去夏外借阿士東維拉的曼聯的24歲守將杜安薛比，昨據報以42萬鎊（約440萬港元）借用費投拿玻里。