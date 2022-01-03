美斯染疫避戰法足盃 爆疫皇馬新年出師不利

PSG共4將中招 拜仁5職球員隔離

法甲「一哥」PSG明晨在法足盃32強作客法丙球隊瓦納，球隊昨日結束聖誕及新年假期復操，隨即公布4名球員感染新冠病毒，包括去夏來投的阿根廷隊球星美斯，同樣染疫的還有沙治奧列高、祖安巴尼特及19歲中場Nathan Bitumazala；4名球員正根據防疫指引隔離。美斯前天乘元旦日在社交網回顧2021年，表示很多人因病毒而經歷不少難捱日子，祝願球迷可以健康度過2021年。PSG同時公布，尼馬續在巴西養傷至本月9月，估計仍要3周才能復操。這名巴西隊球星在去年11月扭傷左足踝，當時估計要休息6周。

至於西甲早於聖誕前已爆疫，皇馬上周公布門將高圖爾斯、費達歷高華維迪、雲尼斯奧斯祖利亞及卡馬雲加檢測陽性，但高圖爾斯及華維迪昨賽前檢測陰性，高圖爾斯更獲安排正選把關，但皇馬開賽9分鐘便失守，終以0：1作客不敵基達菲，20戰得46分續居首。

意甲及德甲則續有球星「中招」，37歲祖雲達斯老將基亞連尼染疫，周五無緣迎戰拿玻里；拜仁慕尼黑亦有4名球員及一名助教檢測陽性，包括剛於馬爾代夫度假返國的門將紐亞，球隊總共有5人在家隔離，未知能否趕及在周末聯賽新年首擊迎戰慕遜加柏。