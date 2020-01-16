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2022年1月2日星期日
世一港將亞運年再迎高峰
港隊殘奧乘勇創佳績 新丁老將奪牌創新猷
傑志理文亞洲賽締驚喜 港足新帥接掌任重道遠
本地賽疫下回歸 國際賽重臨添變數
反勝10人廠兵 曼城領放 洛迪絕殺球締11連捷 高普領紅軍鬥車前疑確診
紐卡素斟捷比亞 戰績差或遭曼聯截糊
港足U23吞東方3蛋 謝家榮首為醉酒鬧事道歉
體壇快訊：拿度康復勢戰澳網
SUN周日體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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