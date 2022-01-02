反勝10人廠兵 曼城領放 洛迪絕殺球締11連捷 高普領紅軍鬥車前疑確診

曼城昨仗有菲爾科頓意外地缺陣，日前遭入屋爆竊而臉部受傷的右閘祖奧簡斯路，則如常出征兼正選。「槍手」有阿迪達因確診新冠病毒未能領軍，早前確診的後衛富安健洋則趕及復出。兵工廠於31分鐘，由布卡約沙卡接應基蘭泰亞尼左路傳中撞射破網先開紀錄，半場以1球領先。「藍月」於56分鐘，因貝拿度施華被格列沙加拉跌，在球證翻看視像裁判（VAR）後獲得12碼，由馬列斯操刀扳平。59分鐘，主隊中堅加比爾馬加希斯兩分鐘內領兩黃一紅被逐。曼城把握對手少踢一人優勢，終在93分鐘憑洛迪卡斯簡迪扭轉戰局，在新年打響頭炮。

哥迪奧拿籲勿自滿

曼城21戰53分，領先少踢一仗的車路士11分，領隊哥迪奧拿賽前稱對球隊領放感到意外，惟他再強調現階段不能自滿，認為疫情令賽季充滿變數，「不要因形勢大好而過分自滿，同時毋須過分壓抑，因仍然有很多場比賽等着應付。保持心態放鬆迎接下一仗，這是我在上季所學到的」。

紅軍4將缺陣 3將鬥車後戰非洲盃

以41分排第3的利物浦明晨作客車路士，賽前有領隊高普疑確診新冠病毒無緣領軍，這名德籍主帥自2015年接掌以來，在1月作賽勝率不足五成。紅軍今仗續有安德魯羅拔臣停賽，奧歷治、南野拓實及堤亞高因傷避戰，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及拿比基達戰罷今仗離隊備戰非洲盃，令爭標路倍添隱憂。藍戰士方面，守將堤亞高施華、列斯占士及安達斯基斯坦臣日前分別傷出，今仗亦料缺陣。

此外，意大利及法國日前均要求職業運動員接種新冠疫苗，海外運動員未知會否受新例所限。英媒引述消息指，歐洲足協現無意強制要求球員接種，車路士對里爾及利物浦對國際米蘭的歐聯16強作客賽事，或移師中立場。