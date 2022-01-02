傑志理文亞洲賽締驚喜 港足新帥接掌任重道遠

傑志今年續戰亞冠分組賽

港超過去一季在疫下逐步重開觀眾席，上季傑志挫東方龍獅的爭標戰有7802人入場，創港超成立7年來新高。傑志在亞冠分組賽3勝2和1負居次；而亞協盃因新冠疫情關係，分組賽改為賽會制，本港承辦東亞區J組獲准以「隔離泡泡」方式舉行，理文主場出線後，雖在跨區決賽力戰止步，但與傑志齊助香港球會在亞洲球會比賽排名大躍進，穩奪一個2023年亞冠分組賽席位。傑志今年中續戰亞冠分組賽，表現亦值得期待。

球市低迷 港足U23征日生事惹關注

然而球市仍處困境，近3季港超先後有6隊退出，上季曾欠交保險費的愉園及天水圍飛馬，都自降業餘聯賽，兩隊球員要在勞資審裁處解決欠薪。最終足總邀請港會升班，以及組成青年球隊「香港U23」，今季才維持8隊參賽。

代表隊方面，大港腳在世界盃外圍賽有安永佳攻破伊朗隊大門，但U23小港腳在去年10月底到日本出戰亞盃外時被揭違反紀律，結果足總判罰10名球員禁止獲徵召一年及部分追加罰款。