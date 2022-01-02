世一港將亞運年再迎高峰

因新冠疫情延期一年的東奧在去年7月23日揭幕，不尋常地滯港訓練，激發「少年劍神」張家朗的潛能，連退強敵刺走花劍金牌，成為1996年後香港首名奧運冠軍，也是港隊在東奧橫掃1金2銀3銅的一大亮點。東奧後訓練傷膝，令他錯過去年9月的陝西全運，卻換來閉關思考成名得失的良機，悟出堅持初心的新目標。

東奧攀高峰 張家朗砥礪前行

踏入2022年，24歲的他如是樣說：「從懷疑自己到踏上頒獎台，整個過程非常夢幻，很感激每一個幫助我支持我的人。沒有想過奧運冠軍這個夢想，可以那麼快實現，下年我會繼續努力。」張家朗上月已隨法籍教練Greg在法國集訓，準備本月14日在世界盃迎接2022年第一擊，為今年9月在杭州亞運衝金磨劍。

破世績獎牌不斷 何詩蓓感激支持

另一港產「世一飛魚」何詩蓓，去年於東奧100米及200米自由泳兩奪銀牌兼破亞洲紀錄，12月再在國際游泳聯賽（ISL）領軍贏得總冠軍，壓軸於短池世界賽打破世界紀錄，橫掃2金1銅以歷史佳績謝幕。24歲的她這樣總結2021年，「這是游泳生涯如此美好的一年，但一切都有賴團隊與大家支持，再多的謝辭也難以形容感恩之情」。

鄧謝配再出發 平常心迎戰亞運

過去一年勝利與否，港將光芒絕對不遜金牌。仍因確診新冠病毒而留醫的空手道男將劉知名，去年在全運首奪銅牌，今年誓與東奧奪銅的妹妹劉慕裳，在亞運齊爭獎牌。而羽毛球「左手配」鄧俊文與謝影雪，去年於東奧銅牌戰飲恨灑淚，但重返世巡賽及世界賽屢踏頒獎台，26歲的鄧俊文上月更是強忍腰傷，頂硬上摘得世界賽混雙銅牌。上屆首征亞運即摘銀的他，新年決心向着亞運進發，「2021年幾個大賽收穫滿意成績，雖然技術仍待提升，但學懂以平常心應戰，對明年再戰世界賽及亞運爭取好成績，絕對是一大助力」。