紫百合新星成冬窗搶手貨 偶像伊巴謙列貝利支持 華荷域4年身價升70倍

費倫天拿承認，新冠病毒疫情嚴重打擊球會的財政，而且合約至2023年夏天屆滿的杜辛華荷域已有離意，故此轉會幾成事實。他今季在意甲上陣19次入16球，勝過分別領前英超、西甲和法甲射手榜的穆罕默德沙拿、賓施馬及約拿芬大衛，只遜於上陣17次入19球的德甲班霸拜仁慕尼黑的箭頭羅拔利雲度夫斯基，引來祖雲達斯、曼城、曼聯、阿仙奴及熱刺等垂青，據網站transfermarkt估計，他的身價已由2018年加盟費倫天拿時的100萬歐元（約880萬港元），暴漲70倍至現在的7000萬歐元。

首季加盟陷低潮 列貝利開解發奮

時間返回他在費倫的首個球季，在意甲上陣10次「食白果」，之後兩季分別上陣30及37次入5和21球，其間他因曾不受重用和出現入球荒而心灰意冷，卻獲2019至21年間的費倫隊友名將列貝利支持。華荷域說：「當我意志消沉時，他勸解我，敦促我不能放棄。他每次練習都早到兩小時加操，作為老將亦這樣，年輕人如我怎能不去學習？這就是我爭取學會成為冠軍的其中一個寶貴歷程。」然而，列貝利已於去年9月加盟沙蘭力坦拿。

自稱「塞爾維亞伊巴謙」 偶像簽名鼓勵

列貝利對華荷域的影響力應不及伊巴謙莫域，事關華荷域成長期間已自稱是「塞爾維亞伊巴謙」。他去季費倫在意甲迎戰AC米蘭前，便在客軍更衣室等候對方，他說：「當我看見這個偶像時，我開心得無法說話。伊巴謙為我簽名留念，一起合照，又書寫我們共通的塞爾維亞文字。他告訴我不要放棄，勇往直前。」

高華斯域：可成世上五大前鋒

華荷域確沒偷懶，會時刻留意其他前鋒的表現，其中之一是也像他擅用左腳的多蒙特同齡球星艾寧夏蘭特：「他是一部入球機器，一個機械人，肯定跑得比我快。」塞爾維亞名宿高華斯域則預測華荷域非池中物：「他的水平非常高，而且努力不懈。我相信3或4年後，他可成為世上五大前鋒之一。」