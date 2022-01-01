意甲強制球員接種 拒打針禁上陣

意大利多間傳媒前晚報道，意甲因應新冠病毒變異株Omicron肆虐，與政府商議後獲准推出新例，體育場所入座率上限由75%減至50%，而運動員本月初起若要出戰正式比賽，必須完成接種疫苗，職業球員不會獲豁免，若獲醫療豁免證明，可續用新冠病毒陰性檢測取代。意甲早前公布已有98%球員接種疫苗，估計新例影響不大。另外，據報新措施亦提到若球員已打疫苗加強劑，或注射第二針不超過4個月，即使成為密切接觸者，亦只需在之後一周戴指定口罩，不用隔離。不過，與法國體壇一樣，海外運動員作客意大利會否受新例所限，仍是未知數；而英超球隊利物浦2月出戰歐聯16強，首回合便要作客國際米蘭。

法國政府前天推出新措施，規定職業運動員在本月15日起，完成兩劑疫苗接種後方可出賽。如今意甲推出類似方案，引起球圈關注近期疫情嚴峻的英超及西甲會否跟隨；英媒近日則報道英超賽會傾向鼓勵球員打針，而非推出強制條件。

迪斯高染疫 基亞連尼隔離

另外，國際米蘭昨證實射手迪斯高、馬田辛列安奴及門將哥達斯在周四復操後染疫，目前正居家隔離。祖雲達斯後衛基亞連尼則曾與患者接觸，亦須強制隔離。薩斯索羅及博洛尼亞亦共有5名球員確診，下周四意甲重開首戰勢無緣上陣。