紅魔昨仗由C朗於8分鐘橫傳中場麥湯米尼禁區外施射開紀錄。27分鐘，查頓辛祖突破入禁區後起腳，敵衛賓美誤將皮球撞入網窩「擺烏龍」。35分鐘，C朗在麥湯米尼遠射被救後補射成3：0。曼聯隨後被對手的34歲老將艾朗連儂破蛋，但最終保持勝果，近6場聯賽錄得4勝2和，以18戰得31分升上第6。

曼聯上仗只能逼和護級球隊紐卡素，昨變陣出擊後重回勝軌。蘭歷克讚揚麾下進攻發揮出色，「我們在前場掌控球權時，做到想做的事，找到正確的位置和空間，製造一對一情况」。他指出此役球員場上活力有所提升，是得以全取3分的關鍵。被問到冬季轉會窗計劃，蘭歷克稱「重心放在現有球員身上」。他指隊內兵源充足，暗示1月或不用增兵。

C朗雕像印度揭幕惹不滿

此外，印度果阿邦近日一個C朗雕像揭幕，觸發當地居民示威表達不滿，認為在果阿邦慶祝脫離葡萄牙殖民統治60年後不久為雕像揭幕，做法敏感且不恰當。