廠兵磨合 迢長路遠 將帥未成熟 元旦迎曼城難響頭炮

阿仙奴vs.曼城 now611/621台 晚上20：30直播

大抵也得先坦誠認衰，阿仙奴暫時戰績確實超乎想像，布卡約沙卡、史密夫路維等個別小將的成長更大跌眼鏡。然而戰績跟實際演出不直接掛鈎本非罕見，即使兵工廠進步毋庸置疑，惟絕對談不上脫胎換骨，一切恰如原本的評價和預期，猶處於打樁階段，將帥未夠成熟、配合未夠純熟。四哥之位近乎半賣半送，一為疫情再度搞亂賽程及列強兵源，二為好些實力分子以不同程度自爆。如今可輪到兵工廠遭逢疫襲，利淡條件復現。

賓韋特客串右閘未必無益

據報阿仙奴教練團以主帥阿迪達為播毒源頭，波及副手等多人接受隔離，今仗充其量僅由二打六助教做樣督師，臨場應變唔使預，還要遇上哥迪奧拿，何等吃虧不言而喻。若然疫情好彩未見進一步累及球員，也至少已失去富安健洋等四名可扼守右路的守將，大概又要勞煩賓韋特客串。幸好以賓韋特的隱性失誤，包括解圍欠清脆、長傳轉邊唔湯唔水，以及防守望波唔望人俱偏多，短期內撤離中路未必無益；而且兵工廠陣式並非對稱，進攻時右閘留守成三人防線，單讓左閘壓上側擊，所以用中堅右遷無甚影響。或許換個說法，阿仙奴的攻擊有問題，只是無關右後衛人選而已。

進攻理論完美 默契互動不足

兵工廠近期係威係勢，入球如拾草芥，卻跟曼城及利物浦的水銀瀉地自動波不可同日而語，有賴腳風周期轉順所致。上面提到陣式不對稱，右翼主要靠沙卡拉闊，司職十號的奧迪加特走入halfspace，概念合理，但執行止於駁腳，內疊瓦的意識或指令匱乏，通常搞一輪終以沙卡推大位或射或傳結尾。左路看着人手多一點、施壓強一點，中鋒墮後或拉邊、邊衛後上拉闊、防中入halfspace、翼鋒移進炮台位，理論完美，惟四者的默契互動要等運到，磨合迢長路遠。

祖奧簡斯路遇劫傷眉角恐缺陣

相對上，阿仙奴防務結構不俗，畢竟阿迪達兩年前入主，先求執好後防，憑高效防反連挫強敵重奪足總盃記憶猶新。有趣的乃今季開始展現哥迪奧拿徒弟本色，過渡至耐心控球組織，結果從巨人殺手變為欺善怕惡，硬撼班霸不止必敗，更每每大敗。坐鎮主場挑戰曼城算是少許變數，卻不足以扭轉形勢；藍月右後衛祖奧簡斯路剛遭入屋搶劫，並且眉角掛彩，倘免征倫敦則再添變數，但仍不夠讓殘兵全取三分。一旦失分，相比熱刺及曼聯就均無優勢，還要面臨下行風險，難怪傳聞沙卡為踢歐聯欲投利物浦了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。