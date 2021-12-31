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2021年12月31日星期五
國體局5方案振興國足 禁代表隊紋身
曼城單年36勝寫歷史 十連捷收爐穩居首 哥帥：目標未達
連迪路夫捱過災難12月 報平安排除心臟問題
迪比利拒續約 托利斯難註冊
占士37歲牛一認老 稱未考慮退役
體壇快訊：韋少膺年度最佳車手
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【明報專訊】（請看附圖）
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