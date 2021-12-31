迪比利拒續約 托利斯難註冊

巴塞添3將確診 累計10人

24歲的奧士文尼迪比利前晚確診新冠病毒，但仍在為明夏屆滿的合約苦惱。多間西班牙傳媒報道，他拒絕巴塞提出減薪續約的方案，冬季轉會窗在元旦日重開後，將與其他球隊商討轉會。巴塞屢傳陷入財困，但前天已宣布簽入21歲的曼城鋒將費倫托利斯，據報年薪逾200萬歐元（約1800萬港元），因而需要迪比利減薪騰出空間，才能滿足財政公平競技條例（FFP），否則托利斯無法註冊。

另外，巴塞昨再有古天奴、達斯及小將伊沙蘇尼（Abde Ezzalzouli）確診新冠病毒，近日已有10人染疫，前天復操的西甲「一哥」皇家馬德里，亦確認門將泰拔高圖爾斯、費達歷高華維迪、雲尼斯奧斯祖利亞及卡馬雲加染疫；「銀河艦隊」本月較早時已有8名球員先後確診。《阿斯報》報道，近兩日結束聖誕假復操的西甲球隊，合計錄得86宗確診個案，而位處巴斯克地區的皇家蘇斯達、艾拉維斯及畢爾包，因應地區政府防疫政策，將入座率減至球場容量一半。